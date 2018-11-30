В 2018 году в Татарстане произведут сельхозпродукции на 240 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-30T09:25:49+03:00

Это на 1,9% больше, чем в 2017-ом

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В райцентре Большие Кайбицы на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что в 2018 году в республике будет выпущено сельхозпродукции на общую сумму 240 миллиардов рублей. Это на 1,9% больше, чем в 2017-ом.

Так было намолочено более 3,8 миллионов тонн зерна, собрано почти 1,5 миллиона тонн картофеля, чуть более 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы и 406 тысяч тонн овощей.

Что же касается прогнозов по объему производства мяса скота и птицы, то это будет 494 тысячи тонн. Также к концу года ожидается, что Татарстан по производству молока придет с показателем в более 1,8 миллиона тонн молока и 1,3 миллиона яиц.