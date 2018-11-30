30 ноября в Казани пришедшие на матч «Ак Барс» - «Локомотив» смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-30T08:53:50+03:00

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В эту пятницу в рамках матча между «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» пройдет акция «Тест для победы. Test to win».

В «Татнефть-Арене», где пройдет игра, будет создан пункт для бесплатного и анонимного прохождения экспресс-тестирования на ВИЧ. Также любой желающий сможет получить и консультаций от специалистов.

Акция начнется в 18.15, в холле.

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