СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-29T19:03:23+03:00

В это году он порадует горожан бесплатными услугами тренера, абонементами и анимационными программами

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В субботу, 1 декабря, в Казани начнет свою работу каток на Кремлевской набережной. Он по-прежнему остается самым длинным в Европе, имея протяженность более 1 километра.

В 18.00 состоится торжественное включение всех огней на набережной. Их зажгут звезды татарской эстрады Гульназ Сафарова и Ильсия Бадретдинова.

Со слов администрации набережной, в этом году каток порадует горожан приятными бонусами. Так, например, вход для пенсионеров станет бесплатным, такими же будут и услуги тренера, который будет учить кататься на коньках каждый вечер в четверг, пятницу и субботу. Помимо этого теперь можно будет приобрести абонементы на посещение катка.

В сезоне 2018-2019 он погрузится в ретро атмосферу. Из колонок каждый вечер будет играть музыка из советских фильмов и хиты 80-ых годов. С пятницы по воскресенье на льду будут устраиваться анимационные программы и игры.

По будням каток будет работать с 16.00 до 22.00, а в выходные с 12.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 18.00).