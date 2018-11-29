В последний день осени в Татарстане прогнозируют снег и 21-градусный мороз

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-29T19:43:13+03:00

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Характер погоды в Казани в ближайшие сутки изменится не сильно, хотя, по данным синоптиков, немного потеплеет. Так, 30 ноября в столице Татарстана будет облачно с прояснениями, прогнозируется юго-западный умеренный ветер. В ночные часы пройдет небольшой снег. Утром также возможны осадки, а вот днем снега ждать не стоит.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 14 градусов мороза. Днем заметно потеплеет - до 5-7 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану погодные условия сильно от казанских отличаться не будут. Ночью и утром возможен снег. В ночные часы столбик термометра опустится до 16 градусов мороза, а при прояснениях до 21 градуса. Днем - от 4 до 9 градусов ниже нуля.