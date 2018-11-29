2018-11-29T17:36:07+03:00
Общество

В Казани родители называли своих детей Теодор, Айгиза и Ариэла

Мальчики на прошедшей неделе рождались чаще девочек
Владимир КРУПСКИЙ
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За неделю родились 403 ребенка.За неделю родились 403 ребенка.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю в Казани родились более 400 детей, если быть точнее, то 403. Мальчики на сей раз рождались чаще девочек. Так, на свет появились 208 мальчиков и 195 девочек.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 800 граммов, а максимальный – 5400 граммов.

Возраст самых юных матери и отца – 17 лет, самой зрелой мамы – 42 года, самого зрелого отца – 49 лет.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Данил, Полина, Артем, Амир, Тимур, Марк, Вероника, Самир, Дамир, Амина, Арина, Карина. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Федор, Евдокия, Ефим, Камал, Ариэла, Алсу, Вера, Сандра, Теодор, Айгиза.

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