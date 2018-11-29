В Татарстане водителя из Башкортостана, который по пьяни насмерть сбил двух женщин, приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-29T18:05:59+03:00

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Уже ранее судимого 28-летнего жителя Башкортостана признали виновным в совершении смертельного наезда.

30 августа этого года в Альметьевске мужчина по пьяни сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. Двигаясь по улице Шевченко, водитель не сбавил скорость перед перекрестком, даже несмотря на то, что ему на светофоре горел «красный». В итоге он сбил переходящих по «зебре» двух женщин. Пешеходы от полученных травм скончались на месте ДТП.

Осужденный же поспешил скрыться. Но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД.

- Свою вину мужчина полностью признал. В итоге суд приговорил его к 5 годам 10 месяцам колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 150 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.