Почта Деда Мороза в Казани начнет работать уже 1 декабря
Стало известно, когда в столице Татарстана заработает почат Деда Мороза из Великого Устюга.
Так, свое письмо с пожеланиями к новогоднему волшебнику можно будет опустить в специальный почтовый ящик с 1 по 23 декабря.
Сообщается, что выемка корреспонденции будет производиться ежедневно. Это нужно, чтобы все послания были доставлены вовремя, и Дед Мороз смог прислать ответ. Но для этого нужно не забыть правильно указать свой адрес и адрес получателя с почтовыми индексами.
Специальные ящики для писем и открыток для Деда Мороза из Великого Устюга в Казани разместят будут в почтовых отделениях по адресам: улица Кремлевская, 8, Привокзальная площадь, 1, проспект Победы, 138.
Итак, правильный адрес новогоднего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Отправителей просят также не забыть наклеить марку на конверт или открытку.
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