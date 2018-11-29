2018-11-29T17:28:04+03:00
Дом. Семья

Почта Деда Мороза в Казани начнет работать уже 1 декабря

Для писем новогоднему волшебнику в Великий Устюг будет предоставлен специальный ящик
Олег ЛУГОВОЙ
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Специальные почтовые ящики разместят по четырем адресам.Специальные почтовые ящики разместят по четырем адресам.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно, когда в столице Татарстана заработает почат Деда Мороза из Великого Устюга.

Так, свое письмо с пожеланиями к новогоднему волшебнику можно будет опустить в специальный почтовый ящик с 1 по 23 декабря.

Сообщается, что выемка корреспонденции будет производиться ежедневно. Это нужно, чтобы все послания были доставлены вовремя, и Дед Мороз смог прислать ответ. Но для этого нужно не забыть правильно указать свой адрес и адрес получателя с почтовыми индексами.

Специальные ящики для писем и открыток для Деда Мороза из Великого Устюга в Казани разместят будут в почтовых отделениях по адресам: улица Кремлевская, 8, Привокзальная площадь, 1, проспект Победы, 138.

Итак, правильный адрес новогоднего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Отправителей просят также не забыть наклеить марку на конверт или открытку.

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