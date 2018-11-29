В соревнованиях за Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду примут участие около 100 спортсменов

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-29T18:25:47+03:00

Международные состязания пройдут в Казани с 1 по 4 декабря

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В Казани пройдут международные соревнования по прыжкам в воду на Кубок президента Татарстана. В них примут участие около 100 спортсменов 2000-2005 годов рождения из России, Дании и Белоруссии.

За звание лучших они будут бороться во Дворце водных видов спорта с 1 по 4 декабря.

Так, запланированы прыжки с трамплина 1 и 3 метра, вышки 5, 7,5 и 10 метров, а также в синхронные выступления.

Татарстан в турнире представят четыре воспитанника Училища олимпийского резерва, мастера спорта Карина Шкляр, Валерия Кравцова, Глеб Касьянов и Артем Трубин.

- Церемония открытия состязаний состоится 1 декабря в 15.30. А начало предварительных соревнований намечено в 10.00, финальных в 16.00, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.