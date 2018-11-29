2018-11-29T17:01:23+03:00
Происшествия

Двух татарстанцев за двойное убийство и поджог приговорили к 43 годам колонии

Из пожара удалось спасти только брата одной из жертвы жесткой расправы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Верховный суд Татарстана признал 43-летнего мужчину и его 37-летнего подельника виновными в двойном убийстве и поджоге.

В ночь на 18 марта этого года в Казани фигуранты уголовного дела гостили в квартире на первом этаже одного из домов Кировского района.

Там они поссорились со своим знакомым. Осужденные жестоко избили мужчину и пырнули ножом. После они связали скотчем невольных свидетелей – сожительницу потерпевшего и его брата.

Чтобы замести следы, криминальный дуэт поджог квартиру. При этом преступники скрылись, выбравшись на улицу через окно.

Почувствовав запах дыма, жильцы дома вызывали пожарных. В итоге спасти удалось только брата потерпевшего.

- В итоге суд приговорил мужчин к 23 и 20 годам колонии строгого режима соответственно с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, был удовлетворен иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму один миллион рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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