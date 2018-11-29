В 2018 году в Татарстане произошло 729 коррупционных преступлений

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-29T16:43:40+03:00

В прошлом году подобных преступлений в республике было больше. Фото: Анастасия Осипова

К уголовной ответственности за это были привлечены 200 человек

Изменить размер текста: A A

В Татарстане за 10 месяцев 2018 года были выявлены 729 коррупционных преступлений. Вместе с тем уголовную ответственность за них понесли 200 человек. Из них 20 руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Такие цифры были озвучены в четверг, 29 ноября, начальником отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Дмитрием Козловым. Он также добавил, что в прошлом году подобных преступлений в республике было больше.

Говоря о примерах коррупциии, Козлов отметил, что в последнее время наблюдается много махинаций связанных с предоставлением бюджетных средств по программе переселения из аварийного фонда.