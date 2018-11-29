Казань и Челябинск свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-29T16:31:38+03:00

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Из Казани можно будет долететь до Челябинска. Перелеты, организованные татарстанской авиакомпанией, стартуют 2 декабря. Они будут осуществляться два раза в неделю по средам или четвергам, а также по воскресеньям.

Так, из Казани самолет будет вылетать каждую среду в 20:00 и приземляться в Челябинске в 23:30. Обратно лайнер будет отправляться уже в четверг в 0:30 по челябинскому времени. На момент приземления в Казани, при этом, на календаре будет еще среда. Лайнер коснется земли в 23:50 по московскому времени.

В воскресенье из Казани самолет будет отправляться в 13:50 с приземлением в Челябинске в 17:10. Спустя 50 минут лайнер отправится в обратный путь. В Казань он прибудет в 17:20.

Отметим. что время в Челябинске на два часа опережает казанское. Продажа билетов открыта по 27 декабря 2018 года, тариф в одну сторону - 4764 рублей.