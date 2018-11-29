2018-11-29T16:07:26+03:00
Экономика

На ремонт трех мостов в Набережных Челнах будет выделено больше 4 миллионов рублей

Работы должны быть выполнены до 28 февраля 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги буду выделены из муниципального бюджетаДеньги буду выделены из муниципального бюджетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из бюджета Набережных Челнов выделят 4,1 миллиона рублей на ремонт трех городских мостов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исходя из технического задания, можно понять, что дело касается мостов на пересечении проспектов Сююмбике и Хасана Туфана, Хасана Туфана и Московского, Московского и Вахитова.

На данных эстакадах поменяют освещение, установят барьерные ограждения из стали на металлических стойках, усилят существующие железобетонные конструкции и проведут водосточные системы. Помимо всего этого, мосты облицуют гранитными плитами.

Ремонтные работы должны быть закончены не позднее 28 февраля 2019 года.

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