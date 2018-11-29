До аэропорта Казани теперь можно добраться на электричке из Свияжска и Канаша

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-29T15:48:03+03:00

Раньше добраться до аэропорта на электрички можно было только с ж/д вокзала столицы Татарстана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

Теперь без пересадок добраться до казанского аэропорта на электричке можно не только из столицы Татарстана. Попасть на территорию воздушной гавани по железной дороге можно из Свияжска и Канаша.

Так, поезд из Канаша будет выезжать ежедневно в 15.03 и прибывать в аэропорт Казани 18.33. В обратном направлении электричка будет курсировать также 1 раз в день. От станции «Аэропорт» электропоезд будет отправляться в 13.45 и прибывать в Канаш в 17.29.

Также ежедневно можно будет добраться до аэропорта Казани из Свияжска. Поезд будет отправляться от станции «Свияжск» в 18.01 и спустя 1 час 50 минут прибывать на территорию воздушной гавани столицы Татарстана. Отправление электрички из аэропорта намечено на 20.15. Прибывать в Свияжск состав будет в 22.17.