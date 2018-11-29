2018-11-29T15:48:03+03:00
Общество

До аэропорта Казани теперь можно добраться на электричке из Свияжска и Канаша

Пригородные поезда до главных воздушных ворот Татарстана курсируют ежедневно
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Раньше добраться до аэропорта на электрички можно было только с ж/д вокзала столицы Татарстана.Раньше добраться до аэропорта на электрички можно было только с ж/д вокзала столицы Татарстана.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Теперь без пересадок добраться до казанского аэропорта на электричке можно не только из столицы Татарстана. Попасть на территорию воздушной гавани по железной дороге можно из Свияжска и Канаша.

Так, поезд из Канаша будет выезжать ежедневно в 15.03 и прибывать в аэропорт Казани 18.33. В обратном направлении электричка будет курсировать также 1 раз в день. От станции «Аэропорт» электропоезд будет отправляться в 13.45 и прибывать в Канаш в 17.29.

Также ежедневно можно будет добраться до аэропорта Казани из Свияжска. Поезд будет отправляться от станции «Свияжск» в 18.01 и спустя 1 час 50 минут прибывать на территорию воздушной гавани столицы Татарстана. Отправление электрички из аэропорта намечено на 20.15. Прибывать в Свияжск состав будет в 22.17.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году в Татарстане произошло 729 коррупционных преступлений
Казань и Челябинск свяжет прямой авиарейс
На ремонт трех мостов в Набережных Челнах будет выделено больше 4 миллионов рублей
В Чувашии нашли 14-летнюю девочку, которая пропала по пути из школы домой
В Марий Эл водитель сбил пешехода и скрылся
В Татарстане мужчина поджег свою приятельницу зажигалкой
Казанцев приглашают на кастинг нового телепроекта про экстрасенсов
МВД Марий Эл советует журналистам и фотографам не покупать коньяк по пути на мероприятия
Казанский Кремль об отмене выступления группы IC3PEAK: это не цензура
1 декабря в Чебоксарах пройдет ярмарка бездомных животных
Остановился лишь услышав звук удара: в Чувашии фура насмерть сбила молодого человека
Татарстанская фирма слишком поздно узнала, что ее обокрали на 3,3 миллиона рублей
Имущество страховой компании "АСКО" из Набережных Челнов выставят на продажу
Дальнобойщик из Татарстана пропал по дороге в Москву
За прошедшие сутки в Чувашии при пожарах погибли два человека
В Татарстане внедорожник вылетел с дороги и застрял между опорами линий электропередач
Данис Зарипов пообещал постричься налысо, если на матче с "Северсталью" будет аншлаг