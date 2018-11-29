В Марий Эл водитель сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-29T15:09:30+03:00

Пострадавший был доставлен в больницу

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Накануне днем – в 15.40 в Оршанском районе на 4 километре дороги «Воробьи – Табашино» неизвестная машина сбила пешехода. Молодой человек в этот момент шел по краю проезжей части в направлении попутном движению транспорта.

После наезда на пешехода водитель в нарушении правил дорожного движения поспешил скрыться с места происшествия.

Пострадавшего же доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи и осмотра врачами пешеход был отпущен на амбулаторное лечение.

- Личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места ДТП, устанавливаются. Нарушителю грозит лишение права управления транспортным средством либо административный арест. Проводится расследование, - сообщают в МВД Марий Эл.