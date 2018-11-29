В Чувашии нашли 14-летнюю девочку, которая пропала по пути из школы домой

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-29T15:31:50+03:00

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В Чебоксарах нашлась 14-летняя девочка, которая пропала 27 ноября. В тот день девочка вышла из школы, но домой так и не вернулась. Поисками подростка занимались местные волонтеры организации "Лизы Алерт".

В среду, 29 ноября, в официальной группе поисково-спасательного отряда появилась информация, что с девочкой все хорошо, она невредима и в данный момент находится дома. Где был подросток все это время, организация не сообщает.

Напомним, что в Чувашии уже больше двух недель ищут 83-летнюю Зинаиду Яранцеву. 13 ноября пенсионерка ушла из дома в деревне Яранкасы рано утром, но обратно не вернулась.