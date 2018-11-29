В Татарстане мужчина поджег свою приятельницу зажигалкой

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-29T14:53:42+03:00

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В Набережных Челнах возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он поджег свою 32-летнюю приятельницу.

Инцидент произошел еще 4 ноября в одной из квартир поселка ГЭС. В тот день пара поругалась. Мужчина в порыве злости сначала облил подругу тремя флаконами антисептического раствора, а после поджег зажигалкой. Женщина была госпитализирована с ожогами лица и ног, сообщают "Челнинские известия", отмечая, что злоумышленник уже был ранее судим.

В среду, 28 ноября, по данному факту закончили проводить проверку, были выяснены детали того злополучного дня. Отмечается, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от шести до пятнадцати лет.