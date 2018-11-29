МВД Марий Эл советует журналистам и фотографам не покупать коньяк по пути на мероприятия

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-29T14:19:15+03:00

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В Марий Эл журналистам и фотографам стали поступать звонки от мошенников. Представителей местных СМИ от имени республиканских министерств и ведомств приглашают на различные мероприятия.

При этом просят по пути купить спиртное или конфеты, а то и вовсе пополнить счет мобильного телефона.

- Будьте бдительны! Это мошенники! – предупреждают журналистов МВД Марий Эл.

Правда, пока официально о случаях, когда этот обман срабатывал с представителями местных СМИ, пока не сообщается.

А бдительными действительно нужно быть и не только журналистам. Чего стоит случай в той же Йошкар-Оле произошедший с работницей банка, которая по роду деятельности в курсе мошеннических схем, но все равно поверила позвонившему ей «коллеге». Женщина так и не проявила бдительности и лишилась 145 тысяч рублей.