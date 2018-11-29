2018-11-29T14:27:16+03:00
Звезды

Казанцев приглашают на кастинг нового телепроекта про экстрасенсов

Стать участником может каждый, у кого есть сверхспособности
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Жителей Казани приглашают на кастинг телевизионного реалити шоу «Школа экстрасенсов». Новый телепроект выйдет в эфир телеканала ТНТ уже в следующем году. Ведущими и наставниками программы станут победители «Битвы экстрасенсов» - загадочный мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати. Отбор в новое шоу пройдет в десяти городах страны.

Попасть в «Школу экстрасенсов» могут и жители Казани. Главное - иметь необычные способности.

- Мы ждём всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались. Или помогал найти пропажи. А может даже был напуган появлением сущностей из потустороннего мира. После довольно несложных проверок и тестов мы пригласим самых способных претендентов в Москву. И уже здесь Свами Даши и Константин Гецати лично выберут воспитанников, - рассказал креативный продюсер проекта Анна Девицкая.

Кастинг в «Школу экстрасенсов» пройдет 15 и 16 декабря по адресу: улица Юлиуса Фучика, 78.

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