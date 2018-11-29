2018-11-29T13:53:29+03:00
Общество

Казанский Кремль об отмене выступления группы IC3PEAK: это не цензура

По официальной информации концерт прервали из-за сообщения о заложенной бомбе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/ic3peakФото: vk.com/ic3peak
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В этот четверг на традиционном брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала отмену в столице Татарстана выступления группы IC3PEAK.

По ее словам, это не цензура и по вопросу отмены концерта нужно обращаться в правоохранительные органы. Отметим, по официальной информации, выступление в Казани группы IC3PEAK было прервано из-за сообщения о заложенной бомбе.

Также Лилия Галимова добавила, что в Казанском Кремле в курсе истории и противоречивых позиций по этому вопросу.

В свою очередь на днях свою позицию по поводу творчества группы IC3PEAK озвучил министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

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