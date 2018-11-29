Казанский Кремль об отмене выступления группы IC3PEAK: это не цензура
В этот четверг на традиционном брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала отмену в столице Татарстана выступления группы IC3PEAK.
По ее словам, это не цензура и по вопросу отмены концерта нужно обращаться в правоохранительные органы. Отметим, по официальной информации, выступление в Казани группы IC3PEAK было прервано из-за сообщения о заложенной бомбе.
Также Лилия Галимова добавила, что в Казанском Кремле в курсе истории и противоречивых позиций по этому вопросу.
В свою очередь на днях свою позицию по поводу творчества группы IC3PEAK озвучил министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.