1 декабря в Чебоксарах пройдет ярмарка бездомных животных
В субботу, 1 декабря, в Чебоксарах состоится ярмарка-пристройство бездомных животных. Взрослые собаки и кошки, а также порядка 30 щенят будут ждать новых хозяев в торговом центре по адресу проспект Ивана Яковлева, 4б. Мероприятие проводит местный пункт передержки домашних животных.
Организаторы просят всех, желающих завести себе домашнего питомца, иметь при себе паспорт. В случае, если у посетителей не будет возможности приютить животное, они могут помочь пункту передержки другим способом. Так, на мероприятие можно принести поводки, ошейники, разовые пеленки, корма, консервы, крупы и ветпрепараты.
Ярмарка будет проходить с 12.00 до 18.00. Отметим, что вход на нее свободный.