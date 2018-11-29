2018-11-29T13:42:00+03:00
Дом. Семья

1 декабря в Чебоксарах пройдет ярмарка бездомных животных

Она состояит в торговом центре по адресу проспект Ивана Яковлева, 4б
Алина ГАБДУЛИНА
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Организаторы просят всех, желающих завести себе домашнего питомца, иметь при себе паспортОрганизаторы просят всех, желающих завести себе домашнего питомца, иметь при себе паспортФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В субботу, 1 декабря, в Чебоксарах состоится ярмарка-пристройство бездомных животных. Взрослые собаки и кошки, а также порядка 30 щенят будут ждать новых хозяев в торговом центре по адресу проспект Ивана Яковлева, 4б. Мероприятие проводит местный пункт передержки домашних животных.

Организаторы просят всех, желающих завести себе домашнего питомца, иметь при себе паспорт. В случае, если у посетителей не будет возможности приютить животное, они могут помочь пункту передержки другим способом. Так, на мероприятие можно принести поводки, ошейники, разовые пеленки, корма, консервы, крупы и ветпрепараты.

Ярмарка будет проходить с 12.00 до 18.00. Отметим, что вход на нее свободный.

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