Татарстанская фирма слишком поздно узнала, что ее обокрали на 3,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-29T12:49:07+03:00

Об этом сотрудникам сообщили их партнеры из другой компании

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В Бугульме полицейские ведут следствие о многомиллионном хищении. К ним обратился заместитель директора местного пищевого комбината и сообщил, что у фирмы было украдено 3.3 миллиона рублей.

При разбирательстве правоохранители выяснили, что, ведя деловую переписку по электронной почте с компанией партнером, татарстанская организация отправила платежное поручение на не тот адрес – уж очень последний был похож на настоящий ящик партнеров.

В итоге со счетов комбината было сделано два перевода на 1,5 и 1,8 миллиона рублей. О том, что деньги ушли неизвестно куда, на предприятии узнали слишком поздно и то от тех же партнеров, с которыми созвонились.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «Кража», - сообщили в МВД Татарстана.