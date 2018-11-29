2018-11-29T13:13:31+03:00
Происшествия

Остановился лишь услышав звук удара: в Чувашии фура насмерть сбила молодого человека

Парень шел по дороге вечером в темной одежде - водителю попросту не удалось его разглядеть
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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В среду, 28 ноября, в 16.20 на 90 километре трассы А-151 возле деревни Новое Котяково фура Scania насмерть сбила 26-летнего парня.

По предварительной информации, молодой человек шел по проезжей части в вечернее время в темной одежде. По словам водителя большегруза, он ехал со скоростью не более 60 км/ч, но попросту не смог увидеть пешехода в темноте. Остановиться мужчину за рулем фуру заставил звук удара. Лишь выйдя из кабины, он понял, что произошло.

Пешеход скончался на месте аварии до приезда "скорой помощи".

- В темноте будьте предельно осторожны на дорогах: включайте фонари, экраны телефонов, применяйте светоотражатели - покажите водителям, что вы есть! - просит ГИБДД Чувашии.

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