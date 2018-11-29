Имущество страховой компании "АСКО" из Набережных Челнов выставят на продажу

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-29T12:29:37+03:00

Торги пройдут сначала 29 января, а после - 25 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его общая стоимость была оценена в 618 миллионов рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим обанкротившейся страхойо компании "АСКО" из Набережных Челнов, выставило на торги все имущество должника. Его оценили в 618 миллионов рублей.

Из этой суммы 604,2 миллиона рублей - 17 объектов недвижимости, а 14,4 миллиона - 25 автомобилей, принадлежащих компании. Самый крупный из офисов стоимостью 293,3 миллиона рублей с техникой и мебелью находится на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Помимо этого страхования компания имеет недвижимость в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Альметьевском районе, Заинске и Стерлитамаке.

Известно, что торги пройдут сначала 29 января, а после - 25 марта.