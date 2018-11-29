Имущество страховой компании "АСКО" из Набережных Челнов выставят на продажу
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим обанкротившейся страхойо компании "АСКО" из Набережных Челнов, выставило на торги все имущество должника. Его оценили в 618 миллионов рублей.
Из этой суммы 604,2 миллиона рублей - 17 объектов недвижимости, а 14,4 миллиона - 25 автомобилей, принадлежащих компании. Самый крупный из офисов стоимостью 293,3 миллиона рублей с техникой и мебелью находится на проспекте Вахитова в Набережных Челнах. Помимо этого страхования компания имеет недвижимость в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Альметьевском районе, Заинске и Стерлитамаке.
Известно, что торги пройдут сначала 29 января, а после - 25 марта.
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