За прошедшие сутки в Чувашии при пожарах погибли два человека
Обе трагедии произошли утром
Причины произошедшего выясняются.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:
Накануне около 10.30 в поселке Калинино Алатырского района на улице Ленина загорелся частный бревенчатый дом. Огонь также перекинулся на надворные постройки из досок. В результате пожара погибла 60-летняя хозяйка дома.
- Причины произошедшего устанавливаются, - сообщают в МЧС Чувашии.
Также выясняется и почему загорелся дощатый дом в Калининском районе Чебоксар. Пожар произошел в четверг рано утром – в 6.00. В результате происшествия погиб 42-летний хозяин строения.
Также за прошедшие сутки в Чувашии было зарегистрировано еще четыре пожара.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»