2018-11-29T11:54:18+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки в Чувашии при пожарах погибли два человека

Обе трагедии произошли утром
Олег ЛУГОВОЙ
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Причины произошедшего выясняются.Причины произошедшего выясняются.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне около 10.30 в поселке Калинино Алатырского района на улице Ленина загорелся частный бревенчатый дом. Огонь также перекинулся на надворные постройки из досок. В результате пожара погибла 60-летняя хозяйка дома.

- Причины произошедшего устанавливаются, - сообщают в МЧС Чувашии.

Также выясняется и почему загорелся дощатый дом в Калининском районе Чебоксар. Пожар произошел в четверг рано утром – в 6.00. В результате происшествия погиб 42-летний хозяин строения.

Также за прошедшие сутки в Чувашии было зарегистрировано еще четыре пожара.

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