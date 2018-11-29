За прошедшие сутки в Чувашии при пожарах погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-29T11:54:18+03:00

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Накануне около 10.30 в поселке Калинино Алатырского района на улице Ленина загорелся частный бревенчатый дом. Огонь также перекинулся на надворные постройки из досок. В результате пожара погибла 60-летняя хозяйка дома.

- Причины произошедшего устанавливаются, - сообщают в МЧС Чувашии.

Также выясняется и почему загорелся дощатый дом в Калининском районе Чебоксар. Пожар произошел в четверг рано утром – в 6.00. В результате происшествия погиб 42-летний хозяин строения.

Также за прошедшие сутки в Чувашии было зарегистрировано еще четыре пожара.