Дальнобойщик из Татарстана пропал по дороге в Москву
На связь водитель не выходит вот уже несколько дней
О пропаже дальнобойщика уже известили полицию.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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49-летний житель Набережных Челнов, работающий дальнобойщиком, исчез по дороге в Москву. Как сообщают "Челнинские известия", о пропаже сотрудника в полицию сообщил руководитель транспортной компании, занимающейся перевозкой грузов.
По его словам, водитель отправился в рейс еще 24 ноября. Он взял курс на Подмосковье. Правда в тот же день перестал выходить на связь. До сих пор его местонахождение неизвестно.
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