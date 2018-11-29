Дальнобойщик из Татарстана пропал по дороге в Москву

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-29T12:05:12+03:00

На связь водитель не выходит вот уже несколько дней

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49-летний житель Набережных Челнов, работающий дальнобойщиком, исчез по дороге в Москву. Как сообщают "Челнинские известия", о пропаже сотрудника в полицию сообщил руководитель транспортной компании, занимающейся перевозкой грузов.

По его словам, водитель отправился в рейс еще 24 ноября. Он взял курс на Подмосковье. Правда в тот же день перестал выходить на связь. До сих пор его местонахождение неизвестно.

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