В Татарстане внедорожник вылетел с дороги и застрял между опорами линий электропередач

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-29T11:06:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло накануне в Альметьевском районе. Там с дороги вылетел внедорожник "Рено Дастер". Машина на полном ходу врезалась в одну опору линий электропередач, существенно повредив ее, а затем угодила и во вторую опору, тем самым застряв между двух столбов.

Фото: соцсети.

По словам очевидцев, которые и опубликовали фотографии в соцсетях, водитель направлялся в сторону горнолыжного комплекса "Ян". Однако он не сумел справиться с управлением, что и привело к ДТП.

Фото: соцсети.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. С места происшествия их госпитализировали.