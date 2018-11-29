В Татарстане внедорожник вылетел с дороги и застрял между опорами линий электропередач
Водитель "Рено Дастера" не справился с управлением [Фото]
Фото: соцсети.
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Серьезное ДТП произошло накануне в Альметьевском районе. Там с дороги вылетел внедорожник "Рено Дастер". Машина на полном ходу врезалась в одну опору линий электропередач, существенно повредив ее, а затем угодила и во вторую опору, тем самым застряв между двух столбов.
Фото: соцсети.
По словам очевидцев, которые и опубликовали фотографии в соцсетях, водитель направлялся в сторону горнолыжного комплекса "Ян". Однако он не сумел справиться с управлением, что и привело к ДТП.
Фото: соцсети.
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. С места происшествия их госпитализировали.