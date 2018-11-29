2018-11-29T10:48:31+03:00
Спорт

Данис Зарипов пообещал постричься налысо, если на матче с "Северсталью" будет аншлаг

Причем, форвард "Ак Барса" намерен лишиться волос публично
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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У болельщиков "Ак Барса" есть лишняя возможность заполнить трибуны "Татнефть Арены" до отказа. Конечно, в зрительской поддержке у казанского клуба проблем нет. Результаты у команды пошли в гору, победа над "Торпедо" стала шестой подряд.

Впереди у команды две домашние встречи - 30 ноября с "Локомотивом" и 3 декабря с "Северсталью". Так вот, чтобы в первый понедельник зимы трибуны на матче с клубом из Череповца были заполнены до предела, в руководстве "Ак Барса" пошли на хитрость - уговорили Даниса Зарипова постричься налысо. Правда, это произойдет только в случае полного аншлага.

Сам Зарипов, кстати, поддержал идею почти без раздумий, хоть и признался, что без волос в последний раз ходил в школе.

- Когда мне озвучили проект, я, не стесняясь, поддержал его. Все во благо результата команды и для того, чтобы болельщики приходили к нам, заполняли дворец. Побрить бороду – это не так сложно, как постричься налысо. В последний раз я налысо стригся в школе. Тут есть за что побороться, - заявил Зарипов.

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