Помощник Президента России предложил ускорить реализацию проекта ВСМ "Москва - Казань"
Андрей Белоусов считает, что сумма необходимых средств довольно велика, поэтому необходимо скорее решать вопрос
ВСМ "Москва - Казань" один из 12 проектов, для которых нашлись инвесторы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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У бизнеса есть интерес к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань". Об этом заявил помощник Президента России Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина с членами Правительства страны.
По его словам, из 153 проектов сейчас нашлись люди, готовые инвестировать в 12 из них. В этом числе и проект ВСМ "Москва-Казань". При этом, по данным ТАСС, речь идет о сумме в 1 триллион рублей. В связи с этим, Белоусов попросил ускорить подписание всех юридических документов и скорее начать реализацию проекта.