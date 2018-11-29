"Нужно им помогать и поддерживать": Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки Казани к чемпионату WorldSkills

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-29T10:25:46+03:00

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Накануне Президент России Владимир Путин встретился с членами Правительства РФ. В частности, главе государства доложили о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. Соревнования, как известно, пройдут в Казани в 2019 году.

Как отметила министр просвещения РФ Ольга Васильева, за последние годы для подготовки к проведению масштабного мероприятия, которое должно собрать порядка 300 тысяч зрителей, уже выделено более 27 миллиардов рублей.

- Казань имеет хороший опыт работы, подготовки таких мероприятий. Но если что, нужно помогать и поддержать, - приводит слова Путина ТАСС.

Отметим, что право провести чемпионат WorldSkills Казань получила в 2015 году. Сами соревнования пройдут в период с 22 по 27 августа 2019 года.