Дубли Азеведу и Лукоянова помогли "Ак Барсу" разгромить "Торпедо"

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-29T12:23:10+03:00

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Казанский "Ак Барс" набрал отличный ход в последних матчах. Перед домашним поединком с "Торпедо" в активе казанцев было пять побед подряд. Нижегородский клуб же в последнее время лихорадит, так что фаворит матча был очевиден, а тут еще и важное событие - рекордная, 1164 игра Даниса Зарипова в чемпионатах страны, ну как тут проиграть?

Вот казанцы и побежали вперед и уже на 18 секунде открыли счет. Джастин Азеведу завершил атаку точным броском. В середине первого периода Артем Лукоянов забросил вторую шайбу. А вторая двадцатиминутка окончательно убила интригу. Лукоянов и Азеведу оформили дубли, а Роб Клинкхаммер заставил вспомнить известную песню группы "Чайф" - 5:0.

Все, на что хватило хоккеистов "Торпедо" - это гол престижа. Его забил Дамир Жафяров. В итоге 5:1 - более чем убедительная победа "Ак Барса".