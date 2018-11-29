В Казани за дрифт перед кабинетом президента Татарстана наказали водителя и пешехода

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-29T09:25:15+03:00

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26 ноября, в понедельник, в нтернете появился видеоролик, снятый на площали Свободы в столице Татарстана. Возле Казанской ратуши, ГБКЗ имени Салиха Сайдашева и Кабинета министров республики, где находится кабинет президента Татарстана, устроили дрифт и чаепитие два казанца. Пока один демонстративно пил чай, сидя за столом, установленном на проезжей части, второй "нарезал" вокруг него круги, дрифтуя на своей иномарке "Ниссан".

Ролик не оставили без внимания инспекторы ДПС. По записям с камеры видеонаблюдения они отыскали водителя, установили и пешехода с чашкой чая.

- Ими оказались 20-летний и 22-летний жители города Казани, - сообщили в ГИБДД МВД Татарстана. - Этот эпизод они объяснили тем, что снимали ролик для своего клипа. Они раскаялись в содеянном и принесли свои извинения.

За нарушение Правил дорожного движения нарушители были привлечены к административной ответственности. За то, что нарушили общественный порядок, по решению суда им назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей.