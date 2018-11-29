В Татарстане алиментщик спрятался от приставов в бане под полкой

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-29T08:57:14+03:00

Приставы искали алиментщиков, и одного нашли в бане Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время очередного рейда по должникам-алиментщикам судебным приставам Мензелинского района пришлось пойти в баню. Туда они отправились потому, что в доме и огороде не смогли отыскать горе-отца, задолжавшего детям более 300 тысяч рублей.

Когда приставы пришли к нему в дом, то там было пусто, но к бане, стоявшей на участке, по снегу вела протоптанная тропинка. Заглянули - там никого нет, но пристав решил убедиться в этом, и начал тщательно осматривать помещение. Скрючившегося мужчину обнаружили под полкой, на которой стояли тазы.

Алиментщика задержали и доставили в суд, где судья за "Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" приговорил его к обязательным работам на срок 70 часов.

- Если в течение двух месяцев после назначения административного наказания должники не приступят к выплате алиментов, неплательщикам грозит уже уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.