2018-11-29T08:26:42+03:00
Общество

Казань вошла в тройку лидеров внутреннего туризма 2018 года

В лидерах еще Москва и Сочи
Лика ИСАЕВА
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Россияне выбрали Казань для своего отдыха в новогодние каникулыРоссияне выбрали Казань для своего отдыха в новогодние каникулыФото: Из материалов пресс-службы
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Аналитики онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья опубликовали результаты своего проведенного исследования, и выяснили, что Казань вошла в тройку лидеров как самое быстрорастущее направление внутреннего туризма.

Конечно, то, что столица Татарстана стала одним из городов, принимающих мундиаль, не могло оказаться незамеченным, и именно это стало, по мнению аналитиков, основной причиной роста туристического интереса к городу.

На 117% вырос интерес для россиян к Казани в сравнении с прошлым, 2017 годом. Именно столько россиян решили провести здесь новогодние каникулы. На втором месте - Сочи, в этом сезоне туда отправятся на 175% больше путешественников, чем в 2017 году. Возглавляет тройку лидеров Москва, к которой проявили интерес на 214% туристов больше, чем в 2017 году.

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