2018-11-28T19:52:35+03:00
Общество

В Чебоксарах в 2019 году на отлов и содержание бездомных животных потратят 3 миллиона рублей

Пункт их временного содержания будет находится на проспекте Таркторостроителей
Алина ГАБДУЛИНА
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Для всех животных исполнитель заявки обязуется находить новых хозяевДля всех животных исполнитель заявки обязуется находить новых хозяевФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Стало известно, сколько будет стоить отлов и содержание бездомных животных в Чебоксарах в 2019 году. Так, из бюджета республики на эти цели выделили 3 миллиона рублей. Соответствующий тендер и информация о закрытом аукционе появились на сайте госзакупок.

Пункт временного содержания бездомных животных разместиться на проспекте Тракторостроителей. Туда будут попадать все вне зависимости от породы и внешнего вида (в том числе с номерным знаком или ошейником), которые потерялись, сбежали, были брошены или любым другим способом оставлены без хозяев.

В приложенных к заявке документах отмечается, что бригада ловцов должна состоять из двух человек: водитель-ловец и ловец-ветеринар. При себе они должны иметь удостоверения и быть одеты в специальную форму.

Умерщвление животного возможно лишь, если имеется письменное заключение ветеринара. Для всех остальных попавших в пункт временного содержания, победитель торгов должен будет найти новых хозяев.

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