2018-11-28T20:07:39+03:00
Общество

В Казани обсудят проблемы производителей сельхозтоваров

Проходят зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельского населения и фермеров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Еще 26 ноября в Казани начались зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельского населения и фермеров. Они продлятся до 6 декабря включительно. Одной из главных тем - проблемы производителей сельхозтоваров.

Ожидаестя, что в семинарах примут участие спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, главы районов, сельских поселений, представители кооперативов, фермеры, а также владельцы личных подсобных хозяйств.

На встречах они расскажут о реализации государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, сохранении поголовья коров в личных подсобных хозяйствах и о развитии сельхозпроизводства в целом.

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