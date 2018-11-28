Полиция Казани ищет укравших у старушки 270 000 рублей и 1 500 долларов США
Считается, что злоумышленники проникли в квартиру к пенсионерке путем свободного доступа
По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в полицию Казани обратилась 72-летняя горожанка. Со слов пожилой женщины, было установлено, что в период с 19 по 23 ноября у нее из квартиры путем свободного доступа злоумышленники выкрали 270 000 рублей и 1500 долларов США.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в УМВД Казани и напоминают. - Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. По возможности установите решетки на окна, балконы и лоджии.
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