2018-11-28T19:01:18+03:00
Происшествия

Полиция Казани ищет укравших у старушки 270 000 рублей и 1 500 долларов США

Считается, что злоумышленники проникли в квартиру к пенсионерке путем свободного доступа
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Накануне в полицию Казани обратилась 72-летняя горожанка. Со слов пожилой женщины, было установлено, что в период с 19 по 23 ноября у нее из квартиры путем свободного доступа злоумышленники выкрали 270 000 рублей и 1500 долларов США.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в УМВД Казани и напоминают. - Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. По возможности установите решетки на окна, балконы и лоджии.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24