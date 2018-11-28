В Казани обманутые дольщики «Фона» смогут заселится в дом №100г на улице Павлюхина

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-28T16:45:13+03:00

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В столице Татарстана в ЖК «Возрождение» сдан очередной объект – дом №100г на улице Павлюхина. В котором из 346 квартир 160 отданы обманутым дольщикам «Фона».

Напомним, возведение данного дома было начато в 2012 году, но из-за банкротства застройщика все работы были прекращены. Возобновились они лишь с приходом другой компании в 2016 году.

В итоге буквально за 1,5 года на месте, где не было даже котлована, вырос 4-секционный дом со встроенными нежилыми помещениями. Этот объект по адресу улица Павлюхина, 110г стал вторым сданным в ЖК «Возрождение». В его квартирах выполнена черновая отделка.

На территории подготовлено 131 мест для стоянки машин. Еще 326 мест появится, когда здесь завершат строительство многоуровневого паркинга.

Также на прилегающей к дому территории было выполнено благоустройство и озеленение, имеется детская площадка, а также зона для занятия спортом. Рядом находится детский сад №156 на 140 мест. Также зарезервирован земельный участок для строительства школы.