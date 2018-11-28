2018-11-28T17:01:40+03:00
Происшествия

В Казани водителя-пенсионера будут судить за смертельный наезд, в котором погибла мать с ребенком

Свою вину 70-летний мужчина полностью признал [видео наезда]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За смертельный наезд, в котором погибли мать с ребенком, на скамью подсудимых отправится 70-летний житель Казани.

Как следует из материалов уголовного дела, 11 сентября этого года около 13.00 на проспекте Ибрагимова столицы Татарстана водитель-пенсионер на внедорожнике «Mitsubishi Pajero» превысил допустимую скорость и вылетел на «зебру».

На переходе в этот момент находилась 35-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП.

Мать девочки отправили в больницу. Но несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась по дороге в машине «скорой помощи».

- Свою вину мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24