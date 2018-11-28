В Казани водителя-пенсионера будут судить за смертельный наезд, в котором погибла мать с ребенком
За смертельный наезд, в котором погибли мать с ребенком, на скамью подсудимых отправится 70-летний житель Казани.
Как следует из материалов уголовного дела, 11 сентября этого года около 13.00 на проспекте Ибрагимова столицы Татарстана водитель-пенсионер на внедорожнике «Mitsubishi Pajero» превысил допустимую скорость и вылетел на «зебру».
На переходе в этот момент находилась 35-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП.
Мать девочки отправили в больницу. Но несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась по дороге в машине «скорой помощи».
- Свою вину мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
В Казани водитель иномарки сбил мать и 10-летнюю дочь на "зебре"..соцсети