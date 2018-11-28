В Казани водителя-пенсионера будут судить за смертельный наезд, в котором погибла мать с ребенком

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-28T17:01:40+03:00

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За смертельный наезд, в котором погибли мать с ребенком, на скамью подсудимых отправится 70-летний житель Казани.

Как следует из материалов уголовного дела, 11 сентября этого года около 13.00 на проспекте Ибрагимова столицы Татарстана водитель-пенсионер на внедорожнике «Mitsubishi Pajero» превысил допустимую скорость и вылетел на «зебру».

На переходе в этот момент находилась 35-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте ДТП.

Мать девочки отправили в больницу. Но несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась по дороге в машине «скорой помощи».

- Свою вину мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.