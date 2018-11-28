2018-11-28T19:35:51+03:00
Происшествия

В Татарстане безработного, напавшего с кирпичом на старушку, приговорили к 4 годам колонии

Пенсионерку спас проезжавший мимо автомобилист
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Ранее судимого 38-летнего безработного признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

15 июля днем в Буинске пьяный мужчина шел по тротуару улицы Луговая. Увидев 70-летнюю прохожую, он без всяких на то причин из хулиганства поднял с земли обломок кирпича и напал на женщину.

Осужденный успел нанести пенсионерке несколько ударов по руке и голове. Этот беспредел остановил проезжавший мимо автомобилист. Злоумышленник был задержан.

- Свою вину мужчину полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Приговор не вступил в законную силу.

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