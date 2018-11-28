В Чебоксарах 14-летняя девочка пропала по дороге из школы домой

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-28T16:28:48+03:00

На связь с близкими подросток не выходит уже больше суток

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В Чебоксарах уже больше суток ищут 14-летнюю Анастасию Михайлову. Девочка покинула здание школы во вторник,, 27 ноября, но домой так и не вернулась. На связь с семьей и друзьями школьница так и не вышла.

На момент пропажи Анастасия была одета в синюю куртку до колен на искусственном меху, бордовую кофту с капюшоном, черные классические брюки и синие замшевые ботинки. С собой у подростка был черный школьный рюкзак.

Рост девочки составляет примерно 165 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч, которые она любит собирать в "хвост" и зеленые глаза.

Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о местоположении Анастасии, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Помимо этого, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет волонтеров, готовых помощь в поиске девочки.