2018-11-28T16:06:21+03:00
Туризм

С 1 декабря из Казани запустят авиарейсы в подмосковный "Жуковский"

Самолеты будут летать ежедневно, но только в течение одного месяца
Владимир КРУПСКИЙ
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Рейсы будут выполняться ежедневно на 50-местном самолете CRJ-200.Рейсы будут выполняться ежедневно на 50-местном самолете CRJ-200.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Количество авиарейсов из Казани в Москву с 1 декабря увеличится. Так, в первый день зимы стартуют полеты из столицы Татарстана в аэропорт "Жуковский".

Рейсы будут выполняться ежедневно на 50-местном самолете CRJ-200. Вылет из Казани в "Жуковский" намечен на в 18.00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 20.00. Время в пути составит примерно 1 час и 10 минут.

Отметим, что новый авиарейс вводится в расписание только на один месяц - до 31 декабря 2018 года. Стоимость авиабилетов составит от 2 390 рублей.

Отметим, что до "Жуковского", в отличие от других столичных аэропортов, аэроэкспрессы не курсируют. Впрочем, прилетев в аэропорт, до Москвы можно довольно оперативно добраться на автобусе. Он следует до метро "Котельники".

Интервалы движения в будние дни – каждые 15 минут, в выходные дни – каждые 30 минут. Стоимость проезда 85 рублей за наличные и 70 рублей при оплате банковской картой.

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