Новую схему автобусных маршрутов в Чебоксарах начали вешать на остановках

28 Нояб. 19:23 2018-11-28T19:23:53+03:00

Помимо этого, ее, распечатанную на листовках, местным жителям раздают волонтеры

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Транспортная реформа в Чебоксарах принесла с собой помимо замены микроавтобусов на большие машины и изменения в маршрутной сети. Известно, что в городе сократят 16 маршрутов и изменят 14.

В то время как местные жители содрожно искали информацию об изменениях в Интернете, мэрия решила развесить новые схемы автобусных маршрутов на остановках. Помимо этого, ее, распечатанную на листовках, горожанам раздают волонтеры

Расклейка карт началась в среду, 28 ноября. За один только день соответствующие информация появилась на 100 остановках Чебоксар.

Отметим, что в городе также работает горячая линия по вопросам транспортной реформы по телефону: 8(8352) 23-51-99.