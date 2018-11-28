Новую схему автобусных маршрутов в Чебоксарах начали вешать на остановках
Транспортная реформа в Чебоксарах принесла с собой помимо замены микроавтобусов на большие машины и изменения в маршрутной сети. Известно, что в городе сократят 16 маршрутов и изменят 14.
В то время как местные жители содрожно искали информацию об изменениях в Интернете, мэрия решила развесить новые схемы автобусных маршрутов на остановках. Помимо этого, ее, распечатанную на листовках, горожанам раздают волонтеры
Расклейка карт началась в среду, 28 ноября. За один только день соответствующие информация появилась на 100 остановках Чебоксар.
Отметим, что в городе также работает горячая линия по вопросам транспортной реформы по телефону: 8(8352) 23-51-99.