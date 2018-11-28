В Татарстане бухгалтера ООО «Галлон» будут судить за многомиллионное хищение
Особо крупное мошенничество, злоупотребление полномочиями и присвоение в особо крупном размере – во всем этом обвиняют одну женщину. Фигурантом уголовного дела, возбужденного по этим статьям, стала 40-летняя бухгалтер ООО «Галлон» из Нижнекамска Алена Косова.
По версии следствия, с 2016 по 2017 года она под предлогом пополнения оборотных средств фирмы, последующей закупки полимеров и их перепродажи за рубеж, получила от трех физлиц 17 млн рублей. Вот только эти деньги на счет предприятия женщина так и не внесла, положив их себе в карман.
Кроме того, утверждается, что бухгалтер без согласия директора и учредителя фирмы продала вверенный ей автомобиль за 1,8 млн рублей. При этом из этой суммы в кассу попало всего 400 тысяч. Остаток осел в личном кармане женщины.
- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.