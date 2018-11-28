Осенний призыв-2018 в Казани: продолжаются рейды по поиску призывников, которые не явились по повестке
В Казани на призывной комиссии подвели промежуточные итоги осенней кампании в Советском районе города.
Так, по словам местного военкома Рустема Шакирова, в армию до конца декабря от Советского района должны быть отправлены 166 призывников. С начала осенней кампании этого года в сборный пункт уже отправлены 117 человек.
Рустем Шакиров не видит проблем – все идет по графику. Он уверен, что план будет выполнен.
Тем не менее в Казани продолжаются ежедневные рейды с участием сотрудников военкомата и полицейских по поиску ребят, которые не явились по повестке – штраф 500 рублей. Правда, таковых с каждым годом становится все меньше.
Каждый день в военкомат добровольно приходят от 15 до 20 парней. Некоторым сразу же предлагают пойти на контрактную службу.
Осенняя призывная кампания-2018 продлится до 31 декабря. От Казани на военную службу должны отправиться 700 ребят.