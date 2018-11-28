29 ноября в Казани свет отключат в четырех районах

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-28T18:55:05+03:00

В этот четверг, в том числе, электричества не будет и в домах казанского Абу-Даби. Фото: Мария ЛЕНЦ

Причина – плановый ремонт и техобслуживание оборудования на сетях

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Так, с 9.00 до 17.00 обесточат частный сектор Авиастроительного района: ул.2-я Армавирская, 143-167, 128-142, ул.2-я Шатурская, 59-73, ул.Ш.Айдарова, 161-187, 134-158, ул.Арбатская, 1-27, 67-75, ул.Бадаева, 3-27, 4-18, ул.Балакирева, 2-10, 3-11, ул.Беломорская, 108а, 108б, 108г, 108ж, ул.Вильямса, 1-29, 2-24, ул.Давыдова, 49-71, 40-58, ул.Добролюбова, 1-25, 4-28, ул.Дубинина, 2-12, 14-34, ул.Краснопресненская, 2-18; 1,1а-13, ул.Кутузова, 22-34, пер.Кутузова, 1-13, 2-14, ул.Минина, 1-27, 2-28, ул.Пятигорская, 1-27, 2-24, ул.Суворова, 41-73, 42-46, ул.Читинская, 1-27, ул.Шатурская, 114-132, 173-189.

С 13.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе: ул.Бутлерова, 20а. А с 14.00 до 18.00 – по ул.Татарстан, 16.

С 9.00 до 17.00 отключат поселок Отары Приволжского района по улицам: 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Приволжская, Придорожная.

С 9.00 до 18.00 свет пропадет в поселке Абу-Даби Советского района по улицам Букетная, Волшебная, Тынлык, Хрустальная, Яктылык.