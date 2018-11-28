2018-11-28T17:16:37+03:00
Общество

В Казани сотрудники МФЦ начали обслуживать горожан на выезде

Для этого надо подписать и оплатить соответствующий договор
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Для заключения договора нужно будет обратиться в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74).Для заключения договора нужно будет обратиться в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74).Фото: Екатерина СМБАТЯН
Изменить размер текста:

В столице Татарстана Многофункциональные центры (МФЦ) начали предоставлять новую для города услугу – выездное обслуживание.

Так, теперь сотрудники офисов «Мои документы» выезжают в удобное для заявителя место и время в пределах Казани.

Таким образом можно удаленно, например, сдать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, оформление СНИЛС и карты водителя для цифрового тахографа. Также можно заказать доставку готовых документов.

Для получения услуги в виде выездного обслуживания нужно будет подписать и оплатить соответствующий договор в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74). Там специалисты разъяснят все особенности.

При этом для льготных категорий граждан данная услуга осуществляется бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24