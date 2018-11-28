В Казани сотрудники МФЦ начали обслуживать горожан на выезде

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-28T17:16:37+03:00

Для заключения договора нужно будет обратиться в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74). Фото: Екатерина СМБАТЯН

Для этого надо подписать и оплатить соответствующий договор

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В столице Татарстана Многофункциональные центры (МФЦ) начали предоставлять новую для города услугу – выездное обслуживание.

Так, теперь сотрудники офисов «Мои документы» выезжают в удобное для заявителя место и время в пределах Казани.

Таким образом можно удаленно, например, сдать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, оформление СНИЛС и карты водителя для цифрового тахографа. Также можно заказать доставку готовых документов.

Для получения услуги в виде выездного обслуживания нужно будет подписать и оплатить соответствующий договор в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74). Там специалисты разъяснят все особенности.

При этом для льготных категорий граждан данная услуга осуществляется бесплатно.