В Казани сотрудники МФЦ начали обслуживать горожан на выезде
В столице Татарстана Многофункциональные центры (МФЦ) начали предоставлять новую для города услугу – выездное обслуживание.
Так, теперь сотрудники офисов «Мои документы» выезжают в удобное для заявителя место и время в пределах Казани.
Таким образом можно удаленно, например, сдать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, оформление СНИЛС и карты водителя для цифрового тахографа. Также можно заказать доставку готовых документов.
Для получения услуги в виде выездного обслуживания нужно будет подписать и оплатить соответствующий договор в МФЦ «Приволжский» (улица Авангардная, 74). Там специалисты разъяснят все особенности.
При этом для льготных категорий граждан данная услуга осуществляется бесплатно.