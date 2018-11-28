Житель Чебоксар из-за «пикника» с полицейскими отправится в колонию

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-28T18:02:49+03:00

Мужчину признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не захотел тушить костер и напал на стража порядка

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Вечером 26 июля этого года в дубовой роще Новоюжного района Чебоксар 30-летний горожанин выпивал около разожженного им костра. На этот «пикник» заглянули сотрудники полиции.

Правоохранители потребовали все потушить и прекратить застолье на природе. На что пьяный мужчина отреагировал, мягко говоря не адекватно по крайне мере для трезвого человека.

Горожанин ударил головой по лицу одного из полицейских. Причем так сильно, что у правоохранителя оказалась рассечена губа, потребовалась хирургическая обработка.

Этот эффект от реакции на требования стражей порядка в итоге расценили как нанесение здоровью легкого вреда. Горожанин в итоге стал фигурантом уголовного дела о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

- В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.