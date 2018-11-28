Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной Казани вошла в топ-5 лучших в России

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-28T18:22:41+03:00

Речь идет об ежегодном празднике, который проходит в столице Татарстана

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Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной Казани, которая уже стала традиционной, заняла 4 место в топ-5 лучших рождественских и новогодних ярмарок России.

К слову, она совсем скоро снова начнет свою работу - 8 декабря. С этого дня и до 27 января 2019 года на набережной будут функционировать Сказочный городок, новогодняя ярмарка и каток длинной в тысячу метров.

Агентство "Турстат" отмечает, что в прошлые новогодние каникулы Кремлевскую набережную Казани посетили порядка 200 тысяч жителей и гостей города.

Уступила Казань лишь Москве ("Путешествие в Рождество"), Санкт-Петербургу ("Рождественская ярмарка") и Екатеринбургу ("Новогодняя ярмарка в Ледовом дворце").

Оставшиеся места в топ-10 поделили ярмарки в Туле, Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире и Костроме.