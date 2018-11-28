Кондитер из Чувашии взял «бронзу» на Кубке мира по кулинарному искусству

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-28T14:44:32+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября в Люксембурге завершился Кубок мира по кулинарному искусству, который проходит раз в четыре года.

В этих сладких состязаниях участвуют кондитеры практически из всех стран мира. Так, в этот раз заявились конкурсанты, в частности, из Дании, Англии, Германии, Австрии, Гонконга, Норвегии, Словакии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратоф, Швеции, Швейцарии, Тайланда, Бельгии и Канады.

В течение пяти дней кулинары из 75 стран пытались удивить жюри из членов WACS (Всемирной ассоциации кулинаров и кондитеров).

В этот раз обойдя по мастерству остальных конкурсантов в номинации «Художественная работа из теста» «бронзу» взял кондитер из Чувашии Юрий Сиволоб.

Он представил на суд жюри картину из шоколадной глазури миллиметровой толщины.