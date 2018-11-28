Стала известна дата заселения соципотечного дома №8-2 в казанском ЖК "Салават Купере"

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-28T14:33:12+03:00

Квартиры в нем также получат переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели и ветеран Великой отечественной войны

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В этот четверг, 29 ноября, в казанском жилищном комплексе "Салават Купере" состоится заселение дома №7 в восьмом квартале по улице Наили Юсуповой. В новостройке имеется 340 квартир и все они готовы к заезду.

Известно, что в доме второй очереди будут проживать участники программы социальной ипотеки - работники бюджетных организаций и предприятий, переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели и даже один ветеран Великой отечественной войны.

До конца года в эксплуатацию введу еще три дома в данном жилищном-комплексе.