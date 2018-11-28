2018-11-28T14:33:12+03:00
Общество

Стала известна дата заселения соципотечного дома №8-2 в казанском ЖК "Салават Купере"

Квартиры в нем также получат переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели и ветеран Великой отечественной войны
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay,comФото: pixabay,com
Изменить размер текста:

В этот четверг, 29 ноября, в казанском жилищном комплексе "Салават Купере" состоится заселение дома №7 в восьмом квартале по улице Наили Юсуповой. В новостройке имеется 340 квартир и все они готовы к заезду.

Известно, что в доме второй очереди будут проживать участники программы социальной ипотеки - работники бюджетных организаций и предприятий, переселенцы из аварийного жилья, врачи-грантополучатели и даже один ветеран Великой отечественной войны.

До конца года в эксплуатацию введу еще три дома в данном жилищном-комплексе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане безработного, напавшего с кирпичом на старушку, приговорили к 4 годам колонии
Новую схему автобусных маршрутов в Чебоксарах начали вешать на остановках
Полиция Казани ищет укравших у старушки 270 000 рублей и 1 500 долларов США
29 ноября в Казани свет отключат в четырех районах
В Татарстане бухгалтера ООО «Галлон» будут судить за многомиллионное хищение
Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной Казани вошла в топ-5 лучших в России
Житель Чебоксар из-за «пикника» с полицейскими отправится в колонию
В Казани сотрудники МФЦ начали обслуживать горожан на выезде
В Казани водителя-пенсионера будут судить за смертельный наезд, в котором погибла мать с ребенком
В Казани обманутые дольщики «Фона» смогут заселится в дом №100г на улице Павлюхина
В Чебоксарах 14-летняя девочка пропала по дороге из школы домой